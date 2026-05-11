Se préparer à devenir parent Maison Citoyenne Sainte-Pazanne
Se préparer à devenir parent Maison Citoyenne Sainte-Pazanne mardi 12 mai 2026.
Sainte-Pazanne
Se préparer à devenir parent
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:00:00
fin : 2026-05-12 16:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Pour mieux préparer l’arrivée de votre enfant, la Caf, la Cpam et le département proposent gratuitement des ateliers d’information en distanciel aux futurs parents. Rendez-vous à la maison citoyenne de Sainte-Pazanne.
Au programme
Lors de ces ateliers vous pourrez obtenir
des informations sur le suivi de votre grossesse consultations obligatoires, échographies, examens complémentaires, rôle des professionnels de santé médecin traitant, sage-femme, gynécologue, obstétricien
des conseils pour prendre soin de votre santé et de celle de votre enfant alimentation, exercice physique, médicaments, tabac, alcool, allaitement
des explications sur vos démarches administratives prise en charge des soins, congés maternité et paternité, indemnités journalières, prestations familiales, choix de la maternité, délais d’inscription, modes de garde… Ces ateliers en distanciel sont animés par des conseillers de l’Assurance Maladie, des travailleurs sociaux de la Caisse d’allocations familiales et des professionnels de santé du Département.
Pratique
gratuit
atelier proposé aux futurs parents
réservation obligatoire
renseignements et inscriptions par téléphone
Retrouvez ici tous les évènements programmés à Sainte-Pazanne .
Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 53 55 17 02
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English :
To help you prepare for the arrival of your child, Caf, Cpam and the département are offering free online information workshops for future parents. Meet at the Maison Citoyenne in Sainte-Pazanne.
L’événement Se préparer à devenir parent Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-05-08 par I_OT Pornic
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