Soirée jeux de société Maison Citoyenne Sainte-Pazanne

Soirée jeux de société

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 20:30:00

fin : 2025-11-13 23:30:00

Date(s) :

2025-11-13 2025-11-20 2025-11-27

La maison citoyenne vous propose une soirée jeux pour tous; Petits et grands viennent partager en famille le plaisir de jouer et les conseils des animateurs de la soirée ! Rendez-vous à Sainte-Pazanne !

Pratique

accès libre et gratuit

ouvert à toutes et à tous

Maison Citoyenne 47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 38 03 31 44 coordinatrice.mc44@gmail.com

English :

La Maison Citoyenne offers a games evening for all: young and old alike come and share the pleasure of playing games with the whole family, with advice from the evening’s entertainers! See you in Sainte-Pazanne!

German :

Das Bürgerhaus bietet Ihnen einen Spieleabend für alle an. Groß und Klein kommen, um mit der ganzen Familie die Freude am Spielen zu teilen und sich von den Animateuren des Abends beraten zu lassen! Wir sehen uns in Sainte-Pazanne!

Italiano :

La Maison Citoyenne organizza una serata di giochi per tutti: grandi e piccini si divertiranno con i consigli degli animatori! Ci vediamo a Sainte-Pazanne!

Espanol :

La Maison Citoyenne organiza una velada de juegos para todos los públicos. Grandes y pequeños podrán compartir en familia la diversión de los juegos, ¡con los consejos de los animadores de la velada! ¡Nos vemos en Sainte-Pazanne!

