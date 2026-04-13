A table ! la cuisine médiévale, Maison-Forte des Allinges, Saint-Quentin-Fallavier
A table ! la cuisine médiévale, Maison-Forte des Allinges, Saint-Quentin-Fallavier samedi 13 juin 2026.
A table ! la cuisine médiévale 13 et 14 juin Maison-Forte des Allinges Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Venez découvrir la cuisine médiévale (ustensils, aliments, recettes) à travers un atelier de démonstration proposé par l’association la Marmite de Saint-Antoine.
Maison-Forte des Allinges 59, rue du Lac 38070 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 94 88 00 https://www.st-quentin-fallavier.fr/ La Maison Forte des Allinges implantée au cœur du mandement de Fallavier fut construite au milieu du XIVe siècle à l’emplacement d’une bâtie. Elle est protégé au titre des Monuments Historiques depuis 2010. parking à proximité
Venez découvrir la cuisine médiévale (ustensils, aliments, recettes) à travers un atelier de démonstration proposé par l’association la Marmite de Saint-Antoine.
© La Marmite de Saint-Antoine
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