Recolle les morceaux avec les archéologues de l’Inrap, Maison-Forte des Allinges, Saint-Quentin-Fallavier
Recolle les morceaux avec les archéologues de l’Inrap, Maison-Forte des Allinges, Saint-Quentin-Fallavier dimanche 14 juin 2026.
Recolle les morceaux avec les archéologues de l’Inrap Dimanche 14 juin, 10h00, 14h00 Maison-Forte des Allinges Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Remontes les poteries comme le céramologue en assemblant les tessons avec du scotch. En retrouvant la forme initiale de la poterie tu pourras comprendre sa fonction, connaitre sa datation et son origine. Les archéologues de l’Inrap pourront t’aider
Maison-Forte des Allinges 59, rue du Lac 38070 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 94 88 00 https://www.st-quentin-fallavier.fr/ La Maison Forte des Allinges implantée au cœur du mandement de Fallavier fut construite au milieu du XIVe siècle à l’emplacement d’une bâtie. Elle est protégé au titre des Monuments Historiques depuis 2010. parking à proximité
Remontes les poteries comme le céramologue en assemblant les tessons avec du scotch. En retrouvant la forme initiale de la poterie tu pourras comprendre sa fonction, connaitre sa datation et son Les…
©Inrap
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