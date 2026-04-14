Sous les dessous des Allinges, ce que l’archéologie nous raconte, Maison-Forte des Allinges, Saint-Quentin-Fallavier

Sous les dessous des Allinges, ce que l’archéologie nous raconte 13 et 14 juin Maison-Forte des Allinges Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

En 2022/2023 a lieu sur le site de la maison-forte des Allinges des fouilles archéologiques menée par l’Inrap. L’exposition « Sous les dessous des Allinges, ce que l’archéologie nous raconte », rend compte des découvertes réalisées durant cette étude.

Maison-Forte des Allinges 59, rue du Lac 38070 Saint-Quentin-Fallavier Saint-Quentin-Fallavier 38070 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 94 88 00 https://www.st-quentin-fallavier.fr/ La Maison Forte des Allinges implantée au cœur du mandement de Fallavier fut construite au milieu du XIVe siècle à l’emplacement d’une bâtie. Elle est protégé au titre des Monuments Historiques depuis 2010. parking à proximité

En 2022/2023 a lieu sur le site de la maison-forte des Allinges des fouilles archéologiques menée par l’Inrap. L’exposition « Sous les dessous des Allinges, ce que l’archéologie nous raconte », rend…

©ville de Saint-Quentin-Fallavier