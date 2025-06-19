Locminé

A table… pour l’éternité

5 place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Dans une famille dysfonctionnelle mais drôle.. un simple repas tourne au règlement de comptes

Nouvelle comédie noire ! Écriture et mise en scène Aliéna Charron. Entrée et prix libre, collation offerte à l’issue de la représentation. A 16h. .

5 place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 64 52 46 31

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English :

L’événement A table… pour l’éternité Locminé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE