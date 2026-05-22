Locminé

Bourse aux vélos

Halles des Sports Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

9e bourse aux vélos organisée par le club cyclo de Locminé. Atelier de réparations vélos, exposition Re-cyclons nos rues. Dépôt samedi 9h-18h, dimanche 8h-10h. Vente dimanche 10h30-16h30. Dimanche paiement après 14h et récupération des vélos 17h-18h30. .

Halles des Sports Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 7 67 52 31 74

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English :

L’événement Bourse aux vélos Locminé a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE