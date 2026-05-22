Bourse aux vélos Locminé
Bourse aux vélos Locminé samedi 12 septembre 2026.
Locminé
Bourse aux vélos
Halles des Sports Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
9e bourse aux vélos organisée par le club cyclo de Locminé. Atelier de réparations vélos, exposition Re-cyclons nos rues. Dépôt samedi 9h-18h, dimanche 8h-10h. Vente dimanche 10h30-16h30. Dimanche paiement après 14h et récupération des vélos 17h-18h30. .
Halles des Sports Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 7 67 52 31 74
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English :
L’événement Bourse aux vélos Locminé a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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