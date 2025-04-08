Calogero en concert Locminé

Calogero en concert

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé Morbihan

Début : 2026-09-10 20:30:00

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.

Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de morceaux choisis issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

Les billets sont en vente exclusive à l’office de tourisme à Locminé, règlement chèques (de préférence) ou espèces. 79 € la place. .

Salle de la Maillette, rue des Vénêtes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 60 49 06

