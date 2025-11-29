Trophée Centre Morbihan Locminé
Trophée Centre Morbihan Locminé vendredi 29 mai 2026.
Trophée Centre Morbihan
Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Course cycliste internationale. Présentation des équipes devant l’église de Locminé le vendredi. Samedi 1e étape course en ligne Elven-Elven. Dimanche 2e et 3e étapes, le matin contre-la-montre individuel, Réguiny-Évellys Naizin 7 km. L’après-midi, course en ligne, Locminé-Locminé. .
Locminé 56500 Morbihan Bretagne
English :
L’événement Trophée Centre Morbihan Locminé a été mis à jour le 2025-11-26 par CRT Bretagne_