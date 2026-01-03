Karaoké au Pont du Chat Locminé
Le Pont du Chat Locminé Morbihan
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
2026-01-09
Événement de Tiffany Laroche et Karaoke-56. Karaoke animé par un chanteur professionnel, le matériel et le logiciel de karaoke sont de qualité professionnelle avec un son parfait. A 19h30, au bar-restaurant le Pont du Chat. .
Le Pont du Chat Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 53 92 51
