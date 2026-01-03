Karaoké au Pont du Chat

Le Pont du Chat Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Événement de Tiffany Laroche et Karaoke-56. Karaoke animé par un chanteur professionnel, le matériel et le logiciel de karaoke sont de qualité professionnelle avec un son parfait. A 19h30, au bar-restaurant le Pont du Chat. .

Le Pont du Chat Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 53 92 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Karaoké au Pont du Chat Locminé a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE