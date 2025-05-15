Locminé

Trophée Centre Morbihan

Place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 12:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Inscrite depuis maintenant plus de 13 ans, à la Coupe des Nations Juniors UCI, le Trophée Centre Morbihan réunira à nouveau les meilleurs espoirs du cyclisme mondial sur les routes du Morbihan, tous prêts à défendre les couleurs de leurs nations.

Elles sont réparties sur 4 villes, pour un total de 240 km à parcourir. Deux courses en ligne et un contre-la-montre individuel rythmeront le week-end. Particularité de cette édition 2026 les deux courses en ligne auront, pour la première fois, un départ et une arrivée dans les communes d’Elven et de Locminé.

Le premier rendez-vous est fixé à Elven samedi 30 mai pour une course en ligne de 116,65 km.

Dimanche 31 mai débutera par un contre-la-montre individuel de 7 km, entre Réguiny et Evellys-Naizin, étape clé pour le classement général.

L’après-midi, les coureurs s’élanceront pour la seconde course en ligne, à Locminé, sur un parcours de 116,8 km.

En 2026, les animations seront renforcées avec des animations musicales et cyclistes, plus de mascottes sur les deux étapes en ligne, plus de stands au village partenaires et davantage de véhicules dans la caravane publicitaire. .

Place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Trophée Centre Morbihan Locminé a été mis à jour le 2026-04-17 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE