DIGOR-KALON KANET apéro chanté Place Anne de Bretagne Locminé

Locminé

DIGOR-KALON KANET apéro chanté

Place Anne de Bretagne Jardin des associations Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 19:00:00

fin : 2026-05-22 23:59:00

Date(s) :

2026-05-22

DIGOR-KALON KANET = APERO CHANTE

Soirée organisée par DIVASKELL BRO LOGUNEC’H représentant les parents d’élèves bilingues des écoles privés de Locminé, Moréac, Plumelin ainsi que le Collège.

La soirée c’est un concert par les élèves, une initiation à la danse, participation de groupes locaux pour la scène ouverte.

Restauration et buvette sur place possibilité d’apporter son pique nique

Entrée gratuite .

Place Anne de Bretagne Jardin des associations Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 20 07 48 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement DIGOR-KALON KANET apéro chanté Locminé a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE