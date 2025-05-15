DIGOR-KALON KANET apéro chanté Place Anne de Bretagne Locminé
DIGOR-KALON KANET apéro chanté Place Anne de Bretagne Locminé vendredi 22 mai 2026.
Locminé
DIGOR-KALON KANET apéro chanté
Place Anne de Bretagne Jardin des associations Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 19:00:00
fin : 2026-05-22 23:59:00
Date(s) :
2026-05-22
DIGOR-KALON KANET = APERO CHANTE
Soirée organisée par DIVASKELL BRO LOGUNEC’H représentant les parents d’élèves bilingues des écoles privés de Locminé, Moréac, Plumelin ainsi que le Collège.
La soirée c’est un concert par les élèves, une initiation à la danse, participation de groupes locaux pour la scène ouverte.
Restauration et buvette sur place possibilité d’apporter son pique nique
Entrée gratuite .
Place Anne de Bretagne Jardin des associations Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 20 07 48 98
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English :
L’événement DIGOR-KALON KANET apéro chanté Locminé a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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