UTL Locminé, « Comment meurent les démocraties ? »

Espace de la Maillette Locminé Morbihan
Par Jean-Claude Azera, journaliste et historien. Retour de Trump, menace des partis populistes et nationalistes en Europe, partout les démocraties se sentent à nouveau menacées. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30. .
Espace de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 08 43 55 44
