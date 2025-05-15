Atelier de réparation vélos, Médiathèque de Locminé, Locminé
Atelier de réparation vélos, Médiathèque de Locminé, Locminé samedi 30 mai 2026.
Atelier de réparation vélos Samedi 30 mai, 14h00 Médiathèque de Locminé Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:00:00+02:00
Apprenez à réparer votre vélo et à l’entretenir pour cirucler en toute sécurité ! Vérification de votre vélo, initiation aux réparations courantes, conseils pour bien circuler. Nos animateurs vous guident avec outils et matériel. Pour plus de renseignements : mobilite@cmc.bzh
Médiathèque de Locminé 26 place Anne de Bretagne, 56500 Locminé Locminé 56500 Morbihan Bretagne [{« link »: « mailto:mobilite@cmc.bzh »}]
Vérification de votre vélo, initiation aux réparations courantes, nos animateurs vous accueillent avec outils et matériel
Centre Morbihan Communauté
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