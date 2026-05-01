Concert Les Studios Ghibli Locminé
Concert Les Studios Ghibli Locminé samedi 30 mai 2026.
Locminé
Concert Les Studios Ghibli
Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
De 16h30 à 17h auditorium.
Découvrez des musiques de films revisitées par l’ensemble de musique de chambre de l’École de musique intercommunale Dan ar Braz.
Entrée libre. Tout public .
Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
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English :
L’événement Concert Les Studios Ghibli Locminé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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