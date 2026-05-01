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Concert Les Studios Ghibli Locminé

Concert Les Studios Ghibli Locminé samedi 30 mai 2026.

Adresse : Médiathèque place Anne de Bretagne

Ville : 56500 Locminé

Département : Morbihan

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Tarif :

Locminé

Concert Les Studios Ghibli

Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30

Date(s) :
2026-05-30

De 16h30 à 17h auditorium.
Découvrez des musiques de films revisitées par l’ensemble de musique de chambre de l’École de musique intercommunale Dan ar Braz.
Entrée libre. Tout public   .

Médiathèque place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70 

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English :

L’événement Concert Les Studios Ghibli Locminé a été mis à jour le 2026-05-02 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE

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