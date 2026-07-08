A toi de jouer Spécial mini-jeux Loretz-d’Argenton
mercredi 29 juillet 2026 · Loretz-d'Argenton
Informations pratiques
Loretz-d’Argenton
A toi de jouer Spécial mini-jeux
60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 14:00:00
fin : 2026-07-29 16:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Un après-midi convivial spécial mini-jeux avec Hilo, Dékal, Cabanga, Crack List, et bien d’autres
encore !
Un après-midi convivial spécial mini-jeux avec Hilo, Dékal, Cabanga, Crack List, et bien d’autres
encore !
Gratuit- Sur inscription 8 ans et plus .
60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 14 49
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : A toi de jouer Spécial mini-jeux
A fun-filled afternoon of mini-games featuring Hilo, Dékál, Cabanga, Crack List, and many
more!
L’événement A toi de jouer Spécial mini-jeux Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais
À voir aussi à Loretz-d'Argenton (Deux-Sèvres)
- Atelier laine et pompons Loretz-d’Argenton 8 juillet 2026
- Atelier pliage de livres Loretz-d’Argenton 15 juillet 2026
- A toi de jouer Spécial mini-jeux Loretz-d’Argenton 22 juillet 2026