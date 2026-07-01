Informations pratiques

Loretz-d’Argenton

Atelier laine et pompons

60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez à la bibliothèque pour participer à un atelier création en laine. Nul besoin de savoir tricoter pour nos créations de pompons, oiseaux de laine !

Venez à la bibliothèque pour participer à un atelier création en laine. Nul besoin de savoir tricoter pour nos créations de pompons, oiseaux de laine ! .

60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 14 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier laine et pompons

Come to the library to take part in a wool craft workshop. You don’t need to know how to knit to make our pom-poms and wool birds!

L’événement Atelier laine et pompons Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais