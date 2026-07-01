Atelier laine et pompons Loretz-d’Argenton
mercredi 8 juillet 2026 · Loretz-d'Argenton
Informations pratiques
Loretz-d’Argenton
Atelier laine et pompons
60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08 16:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Venez à la bibliothèque pour participer à un atelier création en laine. Nul besoin de savoir tricoter pour nos créations de pompons, oiseaux de laine !
Venez à la bibliothèque pour participer à un atelier création en laine. Nul besoin de savoir tricoter pour nos créations de pompons, oiseaux de laine ! .
60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 14 49
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English : Atelier laine et pompons
Come to the library to take part in a wool craft workshop. You don’t need to know how to knit to make our pom-poms and wool birds!
L’événement Atelier laine et pompons Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais
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