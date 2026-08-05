Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

A Tour Rompre Le WAS Groupe

4 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:30:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Ce spectacle est avant tout l’histoire de rencontres Voléak Ung et Vincent Brière forment un duo de portés acrobatiques, théâtre. Tous les quatre s’unissent pour monter le Was Groupe et incarnent l’envie de créer ensemble, prendre le temps, partager, transmettre. Mais aussi avoir confiance, à la fois pour parler de soi et pour se surpasser.

Sous les airs d’une discussion amicale à l’occasion d’un déménagement, À tout rompre ouvre la parole des protagonistes sur chaque rupture vécue. Qu’elles soient physiques, amoureuses ou familiales, elles ont construit chacun d’entre eux. Entre mots et voltige, ils expriment les fragilités de la vie et ses rebondissements, plongent le spectateur dans leurs confidences, l’emmènent dans leurs nostalgies et joyeux souvenirs.

A partir de 12 ans.

Billetterie sur lemoulinduroc.fr/billetterie/ .

4 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 77 32 32

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English : A Tour Rompre Le WAS Groupe

L’événement A Tour Rompre Le WAS Groupe Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Haut Val De Sèvre