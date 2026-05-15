Saint-Maixent-l’École

Concert Latino

Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Initiation à la salsa suivi d’un concert latino. Buvette et restauration sur place. .

Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cubaquesi@gmail.com

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English : Concert Latino

L’événement Concert Latino Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre