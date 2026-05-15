Concert Latino Saint-Maixent-l’École
Concert Latino Saint-Maixent-l’École samedi 5 septembre 2026.
Saint-Maixent-l’École
Concert Latino
Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Initiation à la salsa suivi d’un concert latino. Buvette et restauration sur place. .
Parc Hélène Guyonnet Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine cubaquesi@gmail.com
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English : Concert Latino
L’événement Concert Latino Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre
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