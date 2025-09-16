Concert de l’Orchestre symphonique Sortilège Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École
Concert de l’Orchestre symphonique Sortilège Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École dimanche 2 août 2026.
Concert de l’Orchestre symphonique Sortilège
Place Denfert Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Concert de l’Orchestre symphonique Sortilège .
Place Denfert Rochereau Espace Agapit Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine association.sortilege@gmail.com
English : Concert de l’Orchestre symphonique Sortilège
German : Concert de l’Orchestre symphonique Sortilège
Italiano :
Espanol : Concert de l’Orchestre symphonique Sortilège
L’événement Concert de l’Orchestre symphonique Sortilège Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Haut Val De Sèvre