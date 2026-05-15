Spectacle Dédalien Saint-Maixent-l’École
Spectacle Dédalien Saint-Maixent-l’École samedi 1 août 2026.
Saint-Maixent-l’École
Spectacle Dédalien
Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Dédalien c’est la complicité sur scène de deux musiciens et d’un peintre. Des coups de pinceau, de médiator et d’archet pour, dans le même mouvement, faire émerger en direct une œuvre graphique et sonore spectaculaire. .
Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 72 23 04
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English : Spectacle Dédalien
L’événement Spectacle Dédalien Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre
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