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Spectacle Dédalien Saint-Maixent-l’École

Spectacle Dédalien Saint-Maixent-l’École

Spectacle Dédalien Saint-Maixent-l’École samedi 1 août 2026.

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 1 août 2026

Fin : samedi 1 août 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Spectacle Dédalien

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 21:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

Dédalien c’est la complicité sur scène de deux musiciens et d’un peintre. Des coups de pinceau, de médiator et d’archet pour, dans le même mouvement, faire émerger en direct une œuvre graphique et sonore spectaculaire.   .

Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 72 23 04 

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English : Spectacle Dédalien

L’événement Spectacle Dédalien Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre

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