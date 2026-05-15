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GNR Contest 5 skatepark Saint-Maixent-l’École

GNR Contest 5 skatepark Saint-Maixent-l’École

GNR Contest 5 skatepark Saint-Maixent-l’École dimanche 30 août 2026.

Lieu : skatepark

Adresse : 11 Rue Chaigneau

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

GNR Contest 5

skatepark 11 Rue Chaigneau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 09:00:00
fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :
2026-08-30

Découvertes et développement des activités au Skatepark.   .

skatepark 11 Rue Chaigneau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   glissandroll79@gmail.com

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English : GNR Contest 5

L’événement GNR Contest 5 Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre

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