GNR Contest 5 skatepark Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

GNR Contest 5

skatepark 11 Rue Chaigneau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 09:00:00

fin : 2026-08-30 20:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Découvertes et développement des activités au Skatepark. .

skatepark 11 Rue Chaigneau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine glissandroll79@gmail.com

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English : GNR Contest 5

L’événement GNR Contest 5 Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre