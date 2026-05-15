Saint-Maixent-l’École

Con fuoco ! Concert de l’orchestre sortilège

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Sous la direction de Benjamin Paris, l’Orchestre Sortilège vous convie à sa nouvelle tournée Con Fuoco !, une série de concerts placée sous le signe du feu et de la passion. De l’intensité du romantisme aux rythmes incandescents, ce programme réunit chefs-d’œuvre du répertoire et des découvertes flamboyantes.

Entrée libre (dans la limite des places disponibles) Arrivez 30 min en avance ! Libre participation .

60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine association.sortilege@gmail.com

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English : Con fuoco ! Concert de l’orchestre sortilège

L’événement Con fuoco ! Concert de l’orchestre sortilège Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre