Con fuoco ! Concert de l’orchestre sortilège Saint-Maixent-l’École
Con fuoco ! Concert de l’orchestre sortilège Saint-Maixent-l’École dimanche 2 août 2026.
Saint-Maixent-l’École
Con fuoco ! Concert de l’orchestre sortilège
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Sous la direction de Benjamin Paris, l’Orchestre Sortilège vous convie à sa nouvelle tournée Con Fuoco !, une série de concerts placée sous le signe du feu et de la passion. De l’intensité du romantisme aux rythmes incandescents, ce programme réunit chefs-d’œuvre du répertoire et des découvertes flamboyantes.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles) Arrivez 30 min en avance ! Libre participation .
60 Avenue Gambetta Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine association.sortilege@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Con fuoco ! Concert de l’orchestre sortilège
L’événement Con fuoco ! Concert de l’orchestre sortilège Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Saint-Maixent-l'École (Deux-Sèvres)
- Rencontres avec Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École 20 mai 2026
- Les mercredis saint-maixentais Mail Marie Granet Saint-Maixent-l’École 20 mai 2026
- Les soirées avec Unis-Cité: Soirées ciné-débat Local de l’association AVF Saint-Maixent-l’École 21 mai 2026
- Table-ronde à la médiathèque Aqua-Libris Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École 22 mai 2026
- Atelier d’illustration avec Aurélia Fronty Médiathèque Aqua-libris Saint-Maixent-l’École 23 mai 2026