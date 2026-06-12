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Talukoi ? lectures estivales Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École

Talukoi ? lectures estivales Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École

Talukoi ? lectures estivales Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École mardi 25 août 2026.

Lieu : Rue de l'Abbaye

Adresse : CLOITRE

Ville : 79400 Saint-Maixent-l'École

Département : Deux-Sèvres

Début : mardi 25 août 2026

Fin : mardi 25 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Maixent-l’École

Talukoi ? lectures estivales

Rue de l’Abbaye CLOITRE Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-25 18:00:00
fin : 2026-08-25

Date(s) :
2026-08-25

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Adultes/ Accès libre   .

Rue de l’Abbaye CLOITRE Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75  mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

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English : Talukoi ? lectures estivales

L’événement Talukoi ? lectures estivales Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Haut Val De Sèvre

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