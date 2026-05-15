Vide-grenier Place Denfert Rochereau Saint-Maixent-l’École

Saint-Maixent-l’École

Vide-grenier

Place Denfert Rochereau Les Allées vertes Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 06:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Venez participer à ce grand vide-grenier international. .

Place Denfert Rochereau Les Allées vertes Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 39 79 le6trou@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Haut Val De Sèvre