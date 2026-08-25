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Bourse aux livres annuelle Salle capitulaire Saint-Maixent-l’École

samedi 12 septembre 2026 · Salle capitulaire · Saint-Maixent-l'École

Bourse aux livres annuelle Salle capitulaire Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Salle capitulaire
Adresse
Rue de l'Abbaye
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-l’École

Bourse aux livres annuelle

Salle capitulaire Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :
2026-09-12

Vente de livres, CD et DVD d’occasion à 0,50€ pièce.   .

Salle capitulaire Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75  mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

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English : Bourse aux livres annuelle

L’événement Bourse aux livres annuelle Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre

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