Bourse aux livres annuelle Salle capitulaire Saint-Maixent-l’École
samedi 12 septembre 2026 · Salle capitulaire · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Bourse aux livres annuelle
Salle capitulaire Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 16:30:00
Date(s) :
2026-09-12
Vente de livres, CD et DVD d’occasion à 0,50€ pièce. .
Salle capitulaire Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr
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English : Bourse aux livres annuelle
L’événement Bourse aux livres annuelle Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre
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