Bourse aux livres annuelle Salle capitulaire Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Bourse aux livres annuelle

Salle capitulaire Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 16:30:00

Date(s) :

2026-09-12

Vente de livres, CD et DVD d’occasion à 0,50€ pièce. .

Salle capitulaire Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75 mediatheque.aqua-libris@cc-hvs.fr

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English : Bourse aux livres annuelle

L’événement Bourse aux livres annuelle Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Haut Val De Sèvre