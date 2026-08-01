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AGENDA · Saint-Maixent-l'École

Vide Grenier International Saint-Maixent-l’École

dimanche 30 août 2026 · Saint-Maixent-l'École

Vide Grenier International Saint-Maixent-l’École

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
06:00:00
Adresse
Allées Place Denfert
Ville
79400 Saint-Maixent-l'École
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Saint-Maixent-l’École

Vide Grenier International

Allées Place Denfert Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-30

2,00 € le mètre linéaire
Renseignements/réservations au 06 61 38 39 79

Buvette / Restauration
BOX COUVERTS EN CAS DE PLUIE   .

Allées Place Denfert Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 39 79 

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English : Vide Grenier International

L’événement Vide Grenier International Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre

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