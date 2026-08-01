Vide Grenier International Saint-Maixent-l’École
dimanche 30 août 2026 · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Saint-Maixent-l’École
Vide Grenier International
Allées Place Denfert Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 06:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-30
2,00 € le mètre linéaire
Renseignements/réservations au 06 61 38 39 79
Buvette / Restauration
BOX COUVERTS EN CAS DE PLUIE .
Allées Place Denfert Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 38 39 79
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English : Vide Grenier International
L’événement Vide Grenier International Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Haut Val De Sèvre
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