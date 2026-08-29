À travers chants Salle Aliénor d’Aquitaine Saint-Jean-d’Angély

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Angély

À travers chants Alain Hiver

Salle Aliénor d’Aquitaine Place des Martyrs Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-11-15

Dans À travers chants, Alain Hiver revisite à la guitare les grandes chansons des années 70. Brassens, Brel, Ferrat, Moustaki, Leclerc et bien d’autres composent un répertoire généreux, populaire et empreint de souvenirs.

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Salle Aliénor d’Aquitaine Place des Martyrs Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29 billetterie@otvalsdesaintonge.com

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English :

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L’événement À travers chants Alain Hiver Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge