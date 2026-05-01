A un battement d’aile Port d’Aziré Benet

Benet

A un battement d’aile

Port d’Aziré Aziré Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Balade nature à la découverte des oiseaux

Balade nature A un battement d’aile écoute et observation des oiseaux du marais

Venez observer et écouter les oiseaux du marais lors d’une balade nature à Benet en compagnie de DAYZEE.

de 8h30 à 10h45 7 Rue de la Roulerie, 85490 Benet

Gratuit

Inscriptions obligatoires https://framaforms.org/samedi-23-mai-2026-8h30-a-10h45-animation-a-un-battement-daile-ecoute-et-observation-des-oiseaux-du .

Port d’Aziré Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 96 26

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English :

Nature walk to discover birds

L’événement A un battement d’aile Benet a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin