A un battement d’aile Port d’Aziré Benet
A un battement d’aile Port d’Aziré Benet samedi 23 mai 2026.
Benet
A un battement d’aile
Port d’Aziré Aziré Benet Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Balade nature à la découverte des oiseaux
Balade nature A un battement d’aile écoute et observation des oiseaux du marais
Venez observer et écouter les oiseaux du marais lors d’une balade nature à Benet en compagnie de DAYZEE.
de 8h30 à 10h45 7 Rue de la Roulerie, 85490 Benet
Gratuit
Inscriptions obligatoires https://framaforms.org/samedi-23-mai-2026-8h30-a-10h45-animation-a-un-battement-daile-ecoute-et-observation-des-oiseaux-du .
Port d’Aziré Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 96 26
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English :
Nature walk to discover birds
L’événement A un battement d’aile Benet a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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