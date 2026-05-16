Sortie observation de la nature avec la LPO Port d’Aziré Benet

Benet

Sortie observation de la nature avec la LPO

Port d’Aziré Aziré Benet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Sortie observation de la nature avec la LPO

Partez à la découverte de la faune sauvage de Benet lors d’une balade nature guidée et animée par la LPO, et laissez-vous accompagner pour observer et écouter les animaux qui s’éveillent à la tombée du jour.

Dans le cadre de La Nature au printemps à Benet.

Sortie nature le 3/06 à 19h à Aziré

Sortie nature le 21/06 à 14h à Benet

Spectacle le 26/06 à 20h à Benet

Infos et réservations auprès de la mairie de Benet .

Port d’Aziré Aziré Benet 85490 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 96 26

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English :

Nature-watching outing with the LPO

L’événement Sortie observation de la nature avec la LPO Benet a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin