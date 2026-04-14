À Vélo sur les Voies Vertes : Entre lavoirs, étangs et villages de caractère, Pont Sainte Maxence, Pont-Sainte-Maxence

À Vélo sur les Voies Vertes : Entre lavoirs, étangs et villages de caractère Samedi 23 mai, 14h30 Pont Sainte Maxence Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Enfourchez votre vélo et suivez une portion de la voie verte EuroVelo 3, un itinéraire paisible où se succèdent étangs et observatoires offrant de superbes points de vue sur la faune aviaire. Votre parcours vous mènera ensuite vers Rhuis et son charmant patrimoine, puis jusqu’à Pontpoint, où plusieurs curiosités et lavoirs pittoresques ponctueront votre chemin et vous inviteront à une petite pause contemplative.

Une sortie idéale pour allier nature, découverte et plaisir de pédaler en famille ou entre amis !

Pont Sainte Maxence Pont Sainte Maxence Pont-Sainte-Maxence 60700 Fond Robin Oise Hauts-de-France

l’office de tourisme vous propose une balade familiale de 22 km à la découverte de Moru, Rhuis et Pontpoint.

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