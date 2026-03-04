Mont Calipet avec ABMARS Pont-Sainte-Maxence
Mont Calipet avec ABMARS Pont-Sainte-Maxence dimanche 31 mai 2026.
Pont-Sainte-Maxence Oise
Début : 2026-05-31 14:00:00
fin : 2026-05-31 16:00:00
2026-05-31
Sortie découverte des orchidées du Mont Calipet avec G. Hennequin (ADREPPE) et C. Galet en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.
Cette sortie sera l’occasion de faire le lien entre les conditions du milieu, l’histoire des lieux et la présence d’espèces végétales typiques comme les orchidées.
Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec ABMARS. .
Pont-Sainte-Maxence 60700 Oise Hauts-de-France +33 3 22 89 63 96 contact@cen-hautsdefrance.org
English :
Mount Calipet with ABMARS
