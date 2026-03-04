Mont Calipet avec ABMARS

Pont-Sainte-Maxence Oise

Début : 2026-05-31 14:00:00

fin : 2026-05-31 16:00:00

2026-05-31

Sortie découverte des orchidées du Mont Calipet avec G. Hennequin (ADREPPE) et C. Galet en partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

Cette sortie sera l’occasion de faire le lien entre les conditions du milieu, l’histoire des lieux et la présence d’espèces végétales typiques comme les orchidées.

Cette activité vous est proposée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France, en partenariat avec ABMARS. .

English :

Mount Calipet with ABMARS

