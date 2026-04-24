Luçon

À voir et À manger, Visite de la fabrique de bières Smeele

Chemin de Sépastopol Luçon Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 17:00:00

fin : 2026-06-04 18:30:00

Date(s) :

2026-06-04

Cet évènement annuel vise à valoriser et mettre en avant les acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien en faveur de la transition écologique. A voir et à manger , des ateliers pour découvrir l’agriculture et l’alimentation locales.

Jochem produit ses bières et sa limonade de manière artisanale et locale. Vous pourrez en apprendre plus sur le processus de fabrication lors de cette visite guidée de la brasserie.

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Chemin de Sépastopol Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

The aim of this annual event is to promote and highlight local players who are working on a daily basis to promote the ecological transition. A voir et à manger , workshops to discover local agriculture and food.

L’événement À voir et À manger, Visite de la fabrique de bières Smeele Luçon a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud