A voix basse, LE CLUB, Barbezieux-Saint-Hilaire
dimanche 13 décembre 2026 · LE CLUB · Barbezieux-Saint-Hilaire
Informations pratiques
A voix basse Dimanche 13 décembre, 18h00 LE CLUB Charente
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-13T18:00:00+01:00 – 2026-12-13T19:53:00+01:00
Fin : 2026-12-13T18:00:00+01:00 – 2026-12-13T19:53:00+01:00
LE CLUB 32 boulevard Chanzy, Barbezieux-Saint-Hilaire Barbezieux-Saint-Hilaire 16300 Barbezieux Charente Nouvelle-Aquitaine https://www.leclub-barbezieux.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0308#showmovie?id=0TT0F »}]
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