« A vos armes ! » : initiation à l’escrime Renaissance, Château-musée Henri IV, Nérac
samedi 19 septembre 2026 · Château-musée Henri IV · Nérac
Informations pratiques
« A vos armes ! » : initiation à l’escrime Renaissance 19 et 20 septembre Château-musée Henri IV Lot-et-Garonne
Dès 7 ans. Gratuit. Entrée libre selon les places disponibles.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Glissez-vous dans la peau d’un chevalier et apprenez à manier l’épée aux côtés de la Garde de la Salamandre.
Revêtus de votre plus bel habit de soldat, vous découvrirez les bases de l’escrime de la Renaissance avant de mettre à l’épreuve vos talents d’épéiste.
Une animation immersive pour petits et grands.
Château-musée Henri IV 11 Rue Henri IV, 47600 Nérac, France Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553652111 https://www.chateau-nerac.fr À la Révolution, le château se composait de quatre corps formant quadrilatère, avec cour centrale. Un pont-levis reliait le château à la ville, tandis qu’un pont en maçonnerie permettait l’accès au parc. Seule l’aile gauche subsiste aujourd’hui, avec galerie d’arceaux surbaissés et chapiteaux ornés d’hommes et d’animaux. La construction de cette aile pourrait être due à Charles II d’Albret.
Glissez-vous dans la peau d’un chevalier et apprenez à manier l’épée en compagnie de la Garde de la Salamandre !
©La garde de la Salamandre
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