À vos baskets, au préau Betty Cuthbert, Betty Cuthbert, Bordeaux

À vos baskets, au préau Betty Cuthbert 29 avril – 24 juin, certains mercredis Betty Cuthbert Gironde

Gratuit

Sur réservation obligatoire

Rdv 89 rue Lucien-Faure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T11:00:00+02:00 – 2026-04-29T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-24T11:00:00+02:00 – 2026-06-24T12:30:00+02:00

Au cœur du quartier des Bassins à flot, ce tout nouveau préau sportif est un exemple des transformations de la pratique de l’architecture : comment adapter notre ville aux enjeux climatiques actuels ? Venez visiter ce bâtiment frugal mettant en œuvre des matériaux à faible empreinte carbone, de réemploi ou d’origine locale, entre autres solutions.

A noter : l’architecte Camille Ricard de Moonwalk Local sera présent lors de la visite du 29 avril.

Betty Cuthbert rue Lucien Faure Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/a-vos-baskets-au-preau-betty-cuthbert »}]

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© Thomas Sanson, mairie de Bordeaux