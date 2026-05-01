A vos côtés pour la Mobilité ! Piriac-sur-Mer
A vos côtés pour la Mobilité ! Piriac-sur-Mer mardi 26 mai 2026.
Piriac-sur-Mer
A vos côtés pour la Mobilité !
Place Paul Vince Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 07:30:00
fin : 2026-05-26 13:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Lila Presqu’île sera présent à Piriac-sur-Mer pour vous informer sur les réseaux de bus et locations de vélos longue durée.
Cette permanence permettra d’informer les habitants sur les solutions de mobilité du territoire lignes régulières, transport à la demande, vélos longue durée, etc. .
Place Paul Vince Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 62 06 20
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English :
L’événement A vos côtés pour la Mobilité ! Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par ADT44
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