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Le Tour de Loire-Atlantique cycliste Route de Mesquer Piriac-sur-Mer

Le Tour de Loire-Atlantique cycliste Route de Mesquer Piriac-sur-Mer dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Route de Mesquer

Adresse : Kerdinio

Ville : 44420 Piriac-sur-Mer

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-05-31T

Fin : 2026-05-31T

Tarif :

Piriac-sur-Mer

Le Tour de Loire-Atlantique cycliste

Route de Mesquer Kerdinio Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Piriac-sur-Mer accueille le départ et l’arrivée du Tour de Loire-Atlantique, pour une journée entière placée sous le signe du sport et du partage.
Cet événement constitue un temps fort de la vie sportive du territoire, mettant à l’honneur le cyclisme féminin et masculin au plus près des habitants, avec une mise à l’honneur de l’élite nationale cycliste.

Deux courses au coeur de la commune

Deux compétitions distinctes rythmeront cette journée
• Le matin, une course féminine se déroulera sur une boucle de la partie nord de la commune.
• L’après-midi, la course masculine, au parcours exigeant et spectaculaire, se déroulera également sur Piriac-sur-Mer.
• Des courses d’attentes ponctueront la journée.
Pour les deux épreuves, le départ fictif sera donné place des Caillonis, offrant un temps fort en centre-bourg.
Le départ réel et l’arrivée auront lieu à Kerdinio, point central de l’organisation et de l’accueil du public.
Un village d’animations ouvert à tous
Retrouvez toute la journée, le village d’animations à Kerdinio, avec
• Buvettes et restaurations,
• Animations tout public,
• Des stands tenus par les associations locales.   .

Route de Mesquer Kerdinio Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19  mairie@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement Le Tour de Loire-Atlantique cycliste Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-31 par ADT44

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