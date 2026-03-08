Les Escapades Piriacaises Semaine brésilienne

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-07 2026-06-08 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13

La commune de Piriac sur mer organise la 3e édition du festival Les Escapades . Cette année, le thème retenu et le pays qui s’invite dans notre petite cité de caractère est le Brésil.

Pensé comme un temps fort, ce festival contribue pleinement à l’attractivité de la commune, il a vocation a devenir un rendez-vous incontournable sur le territoire. .

Bourg de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

L’événement Les Escapades Piriacaises Semaine brésilienne Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-06 par ADT44