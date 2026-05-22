Piriac-sur-Mer

Rallye Promenade 2026

Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Et si vous participiez au 1er Rallye Promenade Terre de Légende, Mer et Marais autour de notre jolie Petite Cité de Caractère ?

12 voitures maximum pourront prendre part à la journée.

Les inscriptions au rallye promenade à caractère patrimonial, à la fois véhiculé (avec votre propre véhicule) et pédestre sur les sites rencontrés de la Presqu’île de Guérande, intitulé Terre de légende, mer et marais sont ouvertes !

RDV à 9h au lieu précisé en amont (lire le détail du déroulement en document joint ci-dessous).

A la pause pause gourmande offerte.

A la pause dgjeuner dégustation apéritive offerte et pique‑nique tiré du sac, apporté par vos soins, avec jeux et énigmes sur place. Amenez vos tables, chaises, parasol …

A l’arrivée goûter, jeux et rafraichissement

Le soir à 18H15, rendez-vous au restaurant La plage: apéritif offert, palmarès des scores et remise de diplômes. Repas pour ceux qui le souhaitent (au choix poulet curry coco ou poisson du jour

et mousse au chocolat ou île flottante), durant lequel une correction détaillée sera donnée, ainsi que les réponses aux énigmes.

La bonne humeur et la courtoisie sont de mise tout au long de la journée ! .

Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire smeurlet@orange.fr

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English :

L’événement Rallye Promenade 2026 Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44