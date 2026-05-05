Rencontre avec la peintre Laura Rolim Dias Zernik Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer

Rencontre avec la peintre Laura Rolim Dias Zernik

Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 17:30:00

fin : 2026-06-03 18:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Rencontrez la peintre Laura Rolim Dias Zenik, dans le cadre de son exposition Ce dont parlent les murs . .

Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 35 91 bibliotheque@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement Rencontre avec la peintre Laura Rolim Dias Zernik Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44