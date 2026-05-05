Rencontre avec la peintre Laura Rolim Dias Zernik Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer
Rencontre avec la peintre Laura Rolim Dias Zernik Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer mercredi 3 juin 2026.
Piriac-sur-Mer
Rencontre avec la peintre Laura Rolim Dias Zernik
Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 17:30:00
fin : 2026-06-03 18:30:00
Date(s) :
2026-06-03
Rencontrez la peintre Laura Rolim Dias Zenik, dans le cadre de son exposition Ce dont parlent les murs . .
Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 35 91 bibliotheque@piriac-sur-mer.fr
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L’événement Rencontre avec la peintre Laura Rolim Dias Zernik Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44
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