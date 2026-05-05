Exposition Ce dont parlent les murs de la peintre Laura Rolim Dias Zernik Place Henri Vignioboul Piriac-sur-Mer

Piriac-sur-Mer

Exposition Ce dont parlent les murs de la peintre Laura Rolim Dias Zernik

Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 15:30:00

fin : 2026-06-24 18:30:00

Date(s) :

2026-06-03 2026-06-04 2026-06-06 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-20 2026-06-23 2026-06-24 2026-06-25

Visitez l’exposition proposée par Laura Rolim Dias Zenik, Ce dont parlent les murs . .

Place Henri Vignioboul Médiathèque municipale Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 35 91 bibliotheque@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement Exposition Ce dont parlent les murs de la peintre Laura Rolim Dias Zernik Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-01 par ADT44