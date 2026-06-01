Fête de la musique Piriac-sur-Mer
Fête de la musique Piriac-sur-Mer samedi 20 juin 2026.
Piriac-sur-Mer
Fête de la musique
Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Pour fêter l’arrivée de l’été, venez chanter et danser en famille ou entre amis !
Scènes ouvertes. .
Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
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English :
L’événement Fête de la musique Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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