Fête de la musique Piriac-sur-Mer samedi 20 juin 2026.

Piriac-sur-Mer

Fête de la musique

Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Pour fêter l’arrivée de l’été, venez chanter et danser en famille ou entre amis !

Scènes ouvertes. .

Place de l’Eglise Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement Fête de la musique Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44