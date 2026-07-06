UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

A vos dix doigts : fabrique ton croco ! Médiathèque Violette Leduc Paris

samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Violette Leduc · Paris

A vos dix doigts : fabrique ton croco ! Médiathèque Violette Leduc Paris

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Lieu
Médiathèque Violette Leduc
Adresse
18 rue Faidherbe
Ville
75011 Paris
Département
Paris

Un atelier qui fait CROC !

Viens t’amuser à fabriquer ton crocodile de compagnie à partir de boîte d’oeufs. Peinture, découpage et collage seront au rendez-vous !

L’atelier débutera par une lecture de l’album Un crocodile sous mon lit ! de Ingrid Schubert.

À partir de 3 ans.

Gratuit sur inscription au 01 55 25 80 20 ou mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Croc, croc, croc ! Un atelier à destination des petits.
Le samedi 21 novembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-21T16:00:00+01:00
fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T17:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe  75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/


Afficher la carte du lieu Médiathèque Violette Leduc et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)