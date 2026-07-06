A vos dix doigts : fabrique ton croco ! Médiathèque Violette Leduc Paris

Informations pratiques

Un atelier qui fait CROC !

Viens t’amuser à fabriquer ton crocodile de compagnie à partir de boîte d’oeufs. Peinture, découpage et collage seront au rendez-vous !

L’atelier débutera par une lecture de l’album Un crocodile sous mon lit ! de Ingrid Schubert.

À partir de 3 ans.

Gratuit sur inscription au 01 55 25 80 20 ou mediatheque.violette-leduc@paris.fr

Croc, croc, croc ! Un atelier à destination des petits.

Le samedi 21 novembre 2026

de 15h00 à 17h00

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-21T16:00:00+01:00

fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T17:00:00+02:00

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris

+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/



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