A vos dix doigts : fabrique ton croco ! Médiathèque Violette Leduc Paris
samedi 21 novembre 2026 · Médiathèque Violette Leduc · Paris
Informations pratiques
Un atelier qui fait CROC !
Viens t’amuser à fabriquer ton crocodile de compagnie à partir de boîte d’oeufs. Peinture, découpage et collage seront au rendez-vous !
L’atelier débutera par une lecture de l’album Un crocodile sous mon lit ! de Ingrid Schubert.
À partir de 3 ans.
Gratuit sur inscription au 01 55 25 80 20 ou mediatheque.violette-leduc@paris.fr
Croc, croc, croc ! Un atelier à destination des petits.
Le samedi 21 novembre 2026
de 15h00 à 17h00
gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-21T16:00:00+01:00
fin : 2026-11-21T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T17:00:00+02:00
Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris
+33155258020 mediatheque.violette-leduc@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/ https://www.facebook.com/mediathequevioletteleduc/
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