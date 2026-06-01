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À vos manettes, Bibliothèque annexe de Beaulieu, Wattrelos

À vos manettes, Bibliothèque annexe de Beaulieu, Wattrelos

À vos manettes, Bibliothèque annexe de Beaulieu, Wattrelos mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque annexe de Beaulieu

Adresse : 4 rue Édouard Herriot 59150 Wattrelos

Ville : 59150 Wattrelos

Département : Nord

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite

À vos manettes Mercredi 10 juin, 14h30 Bibliothèque annexe de Beaulieu Nord

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00

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