À vos manettes, Bibliothèque annexe de Beaulieu, Wattrelos

À vos manettes Mercredi 10 juin, 14h30 Bibliothèque annexe de Beaulieu Nord

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T16:30:00+02:00

Bibliothèque annexe de Beaulieu 4 rue Édouard Herriot 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Beaulieu Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.2065.51.33 »}]

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