Quiz musical spécial famille, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos
Quiz musical spécial famille, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos mercredi 17 juin 2026.
Quiz musical spécial famille Mercredi 17 juin, 15h00 Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Nord
Entrée gratuite, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00
Bibliothèque Annexe du Sapin Vert rue de l’union 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Crétinier Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.65.51.73 »}]
Cherchez, devinez, répondez ! Qui sera le meilleur ? Un moment convivial à partager dans la bonne humeur Quiz Famille
Droit résevé
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