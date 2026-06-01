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Quiz musical spécial famille, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos

Quiz musical spécial famille, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos

Quiz musical spécial famille, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Annexe du Sapin Vert

Adresse : rue de l'union 59150 Wattrelos

Ville : 59150 Wattrelos

Département : Nord

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Tarif : Entrée gratuite, sur réservation

Quiz musical spécial famille Mercredi 17 juin, 15h00 Bibliothèque Annexe du Sapin Vert Nord

Entrée gratuite, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-17T15:00:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

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Cherchez, devinez, répondez ! Qui sera le meilleur ? Un moment convivial à partager dans la bonne humeur Quiz Famille

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