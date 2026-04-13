Spectacle « L’arbre de Nina », Ferme Pédagogique de Wattrelos, Wattrelos

Spectacle « L’arbre de Nina » Dimanche 7 juin, 16h00 Ferme Pédagogique de Wattrelos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Le dimanche 7 juin à 16 h, rendez-vous devant la Ferme Pédagogique pour un spectacle déambulatoire « L’arbre de Nina », pour tout public à partir de 3 ans.

Dans la famille de Nina, il y a une tradition : cacher des livres aux pieds des arbres. « Ça donne une sève de meilleure qualité » lui disait sa babcia, sa grand-mère. Nina veut nous les montrer, tous ces livres, partager avec nous les histoires qui s’y cachent. Alors elle s’élance entre les arbres, court à travers la forêt et nous entraine dans son sillage. Tout en cherchant ces trésors enterrés, Edwige nous parlera de voyages, de la vie, de la mort, de l’attente, de sa famille et des liens qui se nouent et se dénouent entre les êtres.

Nina nous fait vivre une petite épopée dans la nature, nous raconte ses origines avec les voyages incroyables de sa famille, nous conte les livres trouvés dans la terre et chante des chants venus d’ailleurs.

Gratuit. Inscription auprès de Wattrelos Découvertes et du Centre Socio-Educatif. Billetweb : https://www.billetweb.fr/larbre-de-nina

Ferme Pédagogique de Wattrelos rue Jean Castel Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.billetweb.fr/larbre-de-nina »}]

dans le cadre de Place Ô mômes