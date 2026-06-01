Quiz musical, Bibliothèque, Wattrelos
Quiz musical, Bibliothèque, Wattrelos samedi 13 juin 2026.
Quiz musical Samedi 13 juin, 15h00 Bibliothèque Nord
Entrée gratuite, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00
Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
Spécial parents Quiz
Droit réservé
À voir aussi à Wattrelos (Nord)
- Spectacle « L’arbre de Nina », Ferme Pédagogique de Wattrelos, Wattrelos 7 juin 2026
- Le sac à histoires de Louisa, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos 10 juin 2026
- Le sac à histoires de Delphine, Bibliothèque annexe de Beaulieu, Wattrelos 10 juin 2026
- À vos manettes, Bibliothèque annexe de Beaulieu, Wattrelos 10 juin 2026
- À vos manettes, Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, Wattrelos 10 juin 2026