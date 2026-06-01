Quiz musical, Bibliothèque, Wattrelos

Quiz musical Samedi 13 juin, 15h00 Bibliothèque Nord

Entrée gratuite, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]

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