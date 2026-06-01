Le sac à histoires de Delphine, Bibliothèque annexe de Beaulieu, Wattrelos

Le sac à histoires de Delphine Mercredi 10 juin, 10h30 Bibliothèque annexe de Beaulieu Nord

Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:15:00+02:00

Fin : 2026-06-10T10:30:00+02:00 – 2026-06-10T11:15:00+02:00

Bibliothèque annexe de Beaulieu 4 rue Édouard Herriot 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Beaulieu Nord [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.65.51.33 »}]

Delphine raconte des histoires aux tout petits Histoires

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