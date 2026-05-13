À vos marques ! 1, 2, 3 …, Maison Tavel, Genève

À vos marques ! 1, 2, 3 … Samedi 30 mai, 18h00 Maison Tavel

Pass Nuit des musées : CHF 10.-, sur place le jour même ou dans les lieux de ventes habituels (Librairies Payot, Maison des Arts du Grütli ou en ligne)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00

Pour cette Nuit des musées, la Maison Tavel se découvre en musique grâce à l’Ensemble Vide et à la Haute École de Musique (HEM) de Genève avec des petits ensembles, répartis de la cave au grenier!

Pour les familles : Un parcours audioguidé vous embarque dans les couloirs du temps pour découvrir la plus ancienne maison de Genève.

Programme détaillé

Plus d’infos : nuitdesmusees-geneve.ch

Maison Tavel Rue du Puits-Saint-Pierre 6, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 37 00 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/maison-tavel/ [{« link »: « https://mah.visite.zone/guided-tour/6821dfdd4e2bcf0663672dc5/stage/6821dff44e2bcf0663672dc9/ »}, {« link »: « https://www.mahmah.ch/sites/default/files/pdf/2026-05/web_Afterwork_46_Nuits-des-musees.pdf »}, {« link »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/musee/maison-tavel/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/maison-tavel/

La Nuit des Musées à la Maison Tavel

DR